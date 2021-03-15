科網股繼續受壓，騰訊（0700）跌3%，京東（9618）跌近6%。新能源、內需股經過上周反彈後有回吐，比亞迪股份（1211）、信義光能（0968）跌2%、3%；海底撈（6862）、安踏（2020）跌2%、3%。生物科技股亦受壓，藥明生物（2269）跌半成。港股氣氛未有太大改善。港交所（0388）跌逾1%。不過，炒復蘇概念股向好，金融股友邦（1299）、建行 （0939）升約3%。內房、資源股上升，融創（1918）升半成，宏橋（1378）升6%，海螺水泥（0914）升2%，鞍鋼（0347）升半成。

旅遊相關的中資航空、濠賭股受捧，南航（1055）升8%，金沙中國（1928）升逾2%。南航、東航（0670）都出現向上突破走勢，惟去年以來拾級向上，短線急升後宜吸不宜追。相反，中航信息（0696）仍在整固，可以博突破。

公司剛公布向下修訂去年盈利預測，預期去年錄得淨利潤約4億至4.5億元人民幣，低於年初預估錄得淨利潤5億人民幣，但相比上半年虧損逾3億，下半年有明顯改善。隨着民航行業運輸恢復逐漸加快，今年業績有望進一步改善。股價方面，中航信息近4個月在17.5至20元上落，可以區間低位吸納，博後市隨行業向上突破。

劉思明

投資版副主編