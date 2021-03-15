金輝集團去年虧損擴大至8600萬元
文章日期：2021年3月15日 12:31
從事船舶租賃等業務的金輝集團（0137）中午公布業績，期內虧損8600萬元，2019年為虧損346萬元。虧損擴大主要由於新冠疫情致去年初營商情緒偏低，導致來自運費及船租的營業收入減少；疫情觸發不利全球金融市場的拋售，令公司按公平價值列賬及在損益表處理的財務資產出現重大未變現公平價值虧損；以及船務相關開支的增加。
金輝集團半日報0.97元，升2.11%。期內營業收入3.68億元，按年跌25%。公司表示，目前商業活動有所增加，隨著商業信心恢復，預期散裝乾貨貨運市場活動將進一步增加，許多國家可能將各種能源以及農業商品等戰略儲備重新儲存，料經濟活動會於今年慢慢恢復。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
港股29000點得而復失 小米漲逾9%冠藍籌 騰訊逆市挫3%
附分拆帳單教學圖︳PayMe推分拆帳單功能 方便用戶與親友攤分費用