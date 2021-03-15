金輝集團半日報0.97元，升2.11%。期內營業收入3.68億元，按年跌25%。公司表示，目前商業活動有所增加，隨著商業信心恢復，預期散裝乾貨貨運市場活動將進一步增加，許多國家可能將各種能源以及農業商品等戰略儲備重新儲存，料經濟活動會於今年慢慢恢復。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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