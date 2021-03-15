華潤醫療表示，預期利潤下降的主因是受新型冠狀病毒疫情所影響，2020年上半年整體住院人次及門診人次相較2019年同期下降了約25%左右，導致集團成員醫院收入下降並連帶集團的利潤貢獻相應下調。

不過董事會認為新型冠狀病毒疫情對集團業務的影響屬暫時性，實際上自2020年5月份開始成員醫院之診療人數已顯著回升，而成員醫院於去年6月份整體收入基本已恢復至上一年同期水平。相信集團之業務仍處於理想的擴張及發展階段。

華潤醫療現報6.4港元，升0.312%

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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