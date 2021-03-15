華潤醫療發盈警 料去年股東利潤下降約21%
文章日期：2021年3月15日 12:41
華潤醫療（1515）今日公布，截至2020年12月31日止，集團股東利潤相較2019年同期將下降約21%。
華潤醫療表示，預期利潤下降的主因是受新型冠狀病毒疫情所影響，2020年上半年整體住院人次及門診人次相較2019年同期下降了約25%左右，導致集團成員醫院收入下降並連帶集團的利潤貢獻相應下調。
不過董事會認為新型冠狀病毒疫情對集團業務的影響屬暫時性，實際上自2020年5月份開始成員醫院之診療人數已顯著回升，而成員醫院於去年6月份整體收入基本已恢復至上一年同期水平。相信集團之業務仍處於理想的擴張及發展階段。
華潤醫療現報6.4港元，升0.312%
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合辦：明報財經 及 王道財經
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