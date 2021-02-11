港股29000點得而復失 小米漲逾9%冠藍籌 騰訊逆市挫3%
文章日期：2021年3月15日 12:14
港股半日高開高走，雖然早段一度回吐23點，低見28716點，惟指數之後重拾升勢，半日最多升439點，突破29000點大關，高見29178點，惟半日尾市無力企穩，29000點得而復失，收升167點或0.58%，報28907點，成交金額1062億元；國指升48點或0.44%，報11221點。恒生科技指數收報8394點，跌0.73%。
友邦（1299）領軍，半日升3.33%，收報99.2元，貢獻恒指81點。美法院頒令暫緩制裁，小米（1810）半日大升9.23%，收報24.85元，是升幅最大的藍籌。ATM全線向下，外電指騰訊（0700）可能是下一個金融監管目標，半日跌3%，收報631元。阿里巴巴（9988）收報221.6元，跌1.95%；美團（3690）收報326.6元，跌1.92%。
藍籌中以藥明生物（2269）表現最差，半日跌4.77%，收報86.85元。
中金公司在報告中引述線上旅遊平台去哪兒數據顯示，清明假期國內機票預訂量約恢復至2019年同期水平，五一假期機票預訂量已超2019年同期。航空股大漲，國航（0753）收報7.03元，升6.03%；南航（1055）創52周高，高見6.19元，收報6.06元，升8.02%；東航（0670）同創52周高，高見4元，收報3.94元，升7.65%；國泰（0293）收報7.55元，升2.58%。
芯片股逆市捱沽，中芯國際（0981）收報25.4元，跌0.39%；太睿國際控股（1010）收報1.79元，跌0.56%；上海復旦（1385）收報10.82元，跌3.22%。
龍湖（0960）、海底撈（6862）及阿里健康（0241）正式染藍。龍湖收報48.25元，跌1.83%；海底撈跌2.35%，收報56.2元；阿里健康收報24元，升0.42%。
汽車之家（2518）今日首掛，半日收報180.5元，較招股價升2.38%。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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