港股半日高開高走，雖然早段一度回吐23點，低見28716點，惟指數之後重拾升勢，半日最多升439點，突破29000點大關，高見29178點，惟半日尾市無力企穩，29000點得而復失，收升167點或0.58%，報28907點，成交金額1062億元；國指升48點或0.44%，報11221點。恒生科技指數收報8394點，跌0.73%。