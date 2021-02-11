花旗信用卡特選客戶可憑花旗銀行發出的iPhone for Life邀請通知於1O1O Center、csl及香港電訊專門店選購iPhone 12系列，並同時簽訂24個月承諾期的指定1O1O/csl 5G服務計劃。iPhone for Life申請獲花旗銀行批核後，客戶可分25期支付iPhone款項，並享實際年利率0%。客戶於首24個月只需繳付約77%的iPhone款項，及於第25個月繳付iPhone餘下約23%的款項（相等於回購價值）。24個⽉後，客戶可選擇退還iPhone⾄1O1O/csl指定門市，並從1O1O/csl收取保證回購價，以升級至下一部新iPhone，或選擇保留原有iPhone。

花旗指，由即日起至2021年5月31日，⾸1000位成功申請iPhone for Life之主卡客⼾可獲贈Powerbeats3 Wireless 入耳式耳機9，詳情和有關條款及細則請參閲：citibank.com.hk/iPhone-for-Life