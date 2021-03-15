由即日起至2021年3月29日，每第二十名完成兩次分拆帳單的

用戶將可獲取1000港元的PayMe餘額，共設十名得獎者。有關分拆帳單功能的詳細說明，用戶可於PayMe程式內按「探索」，瀏覽最新的資訊。用戶亦需更新應用程式，以享用分拆帳單功能。

PayMe自成立以來，用戶已增至超過230萬，2020年全年錄得個人對個人（P2P）交易數目上升47%，反映疫情下大眾仍然與朋友密切互動。匯豐PayMe主管黃朱寶燕表示，推出分拆帳單功能，貫徹發展方針，除了推出更完備的支付服務，更將PayMe發展成用戶與親朋好友互動的重要社交平台。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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