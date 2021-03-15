内地股市反覆向下 創業板失守2700點
文章日期：2021年3月15日 11:41
滬深三大指數今日低開後反覆向下，創業板跌幅最大，跌3.35%。兩市合共成交額5153億人民幣（下同）
上證綜合指數低開後曾倒升至3457點，但無力企穩，之後反覆向下，午市收報3432點，跌21點或0.61%，成交額2455億元。
深證成份指數低開後反覆走低，徘徊於13700水平，半日收報13589點，跌307點或2.21%，成交額2698億元。
創業板指數低開低收，半日高位見過2737點，臨近半日尾市進一步向下，失守2700點大關，收報2664點，跌92點或3.35%。
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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