經測算，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有56個，1月為53個，持平的有兩個，1月為三個，下跌為12個，1月14個。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶指，據測算，2月一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，1月0.6%。二手住宅按月上漲1.1%，1月漲1.3%，其中，北京、上海、廣州和深圳新房價格分別上漲0.7%、0.5%、0.9%和0.1%，二手房上漲1.2%、1.3%、1.0%和0.9%。

31個二線城市新建和二手住宅銷售價格按月均上漲0.4%，與1月一致。 35個三線城市新建和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.3%和0.2%，1月為0.2%和0.3%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

恒指高開184點 美法院頒令暫緩制裁 小米開市飈近9%

名牌二手買賣平台Vestiaire擬攻日韓 暫無意進軍內地 讚港人消費力仍高

金管局余偉文：獨立司法不變 助外資放心留港

獨家︳佳兆業確認入股啟德地 傳已委高層入局 伙歐亞平組全中資組合

Jefferies：美法院暫停小米投資禁令帶來驚喜 或成其他華企參考

久久王以上限0.75元定價 一手中籤率9%