內地2月70城市房價指數按月升0.4% 創半年高位
文章日期：2021年3月15日 10:59
《路透》根據中國國家統計局公布數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.3%，為四個月高位，漲勢延續65個月；按月上升0.4%，亦高於上月的0.3%，且為半年高位。
經測算，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有56個，1月為53個，持平的有兩個，1月為三個，下跌為12個，1月14個。
國家統計局城市司首席統計師繩國慶指，據測算，2月一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，1月0.6%。二手住宅按月上漲1.1%，1月漲1.3%，其中，北京、上海、廣州和深圳新房價格分別上漲0.7%、0.5%、0.9%和0.1%，二手房上漲1.2%、1.3%、1.0%和0.9%。
31個二線城市新建和二手住宅銷售價格按月均上漲0.4%，與1月一致。 35個三線城市新建和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.3%和0.2%，1月為0.2%和0.3%。
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