印度擬立法禁止虛擬貨幣 或予持有者最多六個月時間沽貨
文章日期：2021年3月15日 10:56
《路透》 引述一名印度政府官員，印度擬立法禁止虛擬貨幣，成爲全球針對虛擬貨幣政策最嚴厲國家之一。
這位直接知悉法案計劃的官員表示，法案列明：凡是持有、發行、挖礦、交易和轉移虛擬資產的人都將被判為非法。法案將給虛擬貨幣持有者最多六個月的時間出貨，之後任何在印度交易或者持有此類虛擬資產的人將被罰款。
據報，官員們有信心能讓法案生效，因為總理莫迪的政府在國會擁有多數席位。如果這項禁令成為法律，印度將是全球第一個將持有虛擬貨幣定為非法的主要經濟體，不過印度財政部尚未對消息予以回覆。
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