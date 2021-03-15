德國大眾汽車擬裁員5000人 或讓年長員工提前退休
文章日期：2021年3月15日 10:19
德國《商報》引述一名僱員消息證實，德國大眾汽車(Volkswagen，又稱福士汽車)已與勞資委員會達成協議，計劃通過讓年長員工提前或部分退休，在德國裁員至多5000人，此舉可能耗資5億歐元（折合約46億港元）。
報道引述集團發言人指，公司擬容許1964年前出生的人部分退休，同時也向年齡較大的員工提供提前退休。大眾汽車未就報道作出回應。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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