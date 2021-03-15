滬深三大指數低開 深證開市跌0.74%
文章日期：2021年3月15日 09:28
滬深三大指數今早向下，深證成指跌幅最大，跌0.74%。上證綜合指數開報3441點，低開11點或0.32%。深證成份指數開報13793點，低開103點或0.74%。創業板指數開報2737點，低開19點或0.7%。
人行今日MLF操作利率維持在2.95%不變。周二將有1000億元人民幣(下同)MLF到期。今日人行展開100億元逆回購操作，有100億元逆回購到期；中標利率2.2%，持平上日。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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