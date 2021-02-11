恒指高開184點 美法院頒令暫緩制裁 小米開市飈近9%
文章日期：2021年3月15日 09:25
港股今早向好，恒指今早高開184點或0.65%，開報28923點，成交金額103億元；國指今早高開99點或0.9%，報11272點。恒生科技指數開市報8549點，升1.1%。
ATMX個別走，美法院頒令暫緩制裁小米（1810），該股今早裂口高開8.79%，報24.75元，貢獻恒指68點，亦為升幅最大的藍籌。
另外，有傳騰訊（0700）被要求成立金融控股公司，開市跌0.08%，報650元；美團（3690）報335.4元，升0.72%；阿里巴巴（9988）報227元，升0.44%；藍籌中以創科實業（0669）表現最差，逆市跌2.11%，報125元。
龍湖（0960）、海底撈（6862）及阿里健康（0241）正式染藍，分別開報49.8元、57.65元、23.95元，升1.32%、升0.17%及升0.21%。
多隻股份今日公布業績，績前個別發展。石藥集團（1093）報9.66元，升1.58%；世茂服務（0873）報14.34元，升0.42%；諾輝健康（6606）報53.05元，升0.09%。
汽車之家（2518）今日掛牌，開報181元，較招股價176.3元高2.7%。
其他報道
Jefferies：美法院暫停小米投資禁令帶來驚喜 或成其他華企參考