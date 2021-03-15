稱港高度自治不變 未聽聞外資有意見

《港區國安法》立法後，不時傳出有外資機構撤出香港。余偉文表示，自去年4月開始，當局主動聯絡銀行為其客戶舉辦逾60場座談會，外資當時有不少疑問，包括憂慮發表報告建議沽空港元港股會否視作破壞經濟、向總部傳回資料會否涉及泄露國家機密等，不過法例運行大半年後，對金融機構營運並沒有很大影響。至於近期政界對「一國兩制」的演繹有不同講法，余偉文認為香港金融制度、高度自治等沒有改變，暫未聽聞外資對此有很大意見。

美國傳統基金會早前把香港從「經濟自由度排名」剔出，理由是經濟政策由北京控制。被問及跨境理財通的細節似乎需等待內地拍板，會否予人香港政策由內地主導的疑問，余偉文指出，理財通、債券通以至股票通皆由香港提議，兩地監管機構皆有主導權，因為內地金融法例較多，研究如何放寬需要更多時間。他指出，互聯互通是中港兩地互惠互利，例如債券通方便外資進入內地債市，內地債市因此更容易地納入環球指數。

親上內地開戶不能免 爭取簡化流程

余偉文強調，金管局正就跨境理財通與人行、銀保監等討論，由於涉及部委較多，研究修改細節需時。有本地業界希望在新冠病毒疫情的特別情况下，可容許客戶以遙距形式開戶。余偉文表示，親身開戶是全國法例，因此不能免除，不過當局正爭取簡化開戶流程，例如可否北上一次過處理開戶事宜。

去年環球央行放水，加上大批中概股來港上市，資金流入觸發港元強方兌換保證，金管局總共接錢約3800億港元。余偉文認為今年情况較難預計，中概股繼續來港上市，加上內地和外國投資者繼續配置港股，可以預期帶來資金流入。

一旦走資 力度可以相當強勁

不過他擔心，目前極低息環境為資產帶來非常高估值的情况未知可持續多久，一旦美國通脹明顯上升，市場預期聯儲局減少量化寬鬆，或者聯儲局公布計劃減少買債，重演2013年的「收水恐慌」，在債息上升的預期下，各項高估值資產迅速下跌，資金降低風險時，會由香港等亞洲市場流向避險天堂。他認為觸發資金流走的情景是「長尾風險」，雖然沒有人可以預期以上何時會發生，但一旦出現，力度和速度則可以相當強勁。

明報記者 歐陽偉昉