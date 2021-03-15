明報記者 方楚茵

過去一年備受債務問題困擾的高銀金融，去年計劃出售啟德地皮以獲取資金還債，並先後公布與兩間離岸公司洽談，惟因條款甚辣未有成事，最終改由陳壯榮收購該幅地皮，並簽訂協議換取日後項目開售可取得利潤分成。

郭英成歐亞平

同與「大DEE會」成員熟稔

當時已有說法將陳壯榮名字與佳兆業拉上關係，推測陳壯榮是佳兆業相關人士。有內媒更曾報道，指佳兆業大股東郭英成家族曾繞過上市公司，通過境外股權轉讓的方式，取得部分內地項目的實際控制權，而陳壯榮便曾是一些公司的管理層，反映雙方關係密切。惟當時佳兆業回覆查詢時稱，佳兆業及主席郭英成家族都未有參與投資。

翻查資料，早在去年7月，本報已發現持啟德地皮的控股公司迅富委任內房股百仕達（1168）副總監張淑儀為董事，連同佳兆業確認入股，意味啟德地皮或由陳壯榮、佳兆業及百仕達組成的「全中資組合」接手。

百仕達兼眾安在綫（6060）大股東歐亞平與今次確認入股地皮的佳兆業大股東郭英成，同樣具有一定程度的「大DEE會」背景。其中歐亞平與新世界（0017）已故創辦人鄭裕彤及華置（0127）大股東「大劉」劉鑾雄、恒大（3333）主席許家印及中渝（1224）主席張松橋等熟稔，且不時互相投資旗下項目。而郭英成本身亦與「大DEE會」多名富豪有交集，例如獲「大劉」買入債券力撐，女兒郭曉亭接手的星島（1105），上手大股東何柱國亦與「大DEE會」成員熟稔；而同樣與「大DEE會」熟稔的、同屬潮州人的「玩具大王」蔡志明，更曾在2017年佳兆業停牌時，入股為公司輸血。

涉多個投資方 架構勢趨複雜

惟歐亞平旗下的地產旗艦的百仕達已多年無涉足本港地產，加上至今外間仍對其一無所知的陳壯榮，以及尚擁項目利潤分成權的高銀金融，今次再添上新成員佳兆業，意味項目或涉及多個投資方，背後牽涉的架構將更複雜，相信項目的一舉一動將成市場焦點。