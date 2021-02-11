港股ADR升45點 傳騰訊被要求成立金融控股公司 留意重磅科技股
文章日期：2021年3月15日 08:10
美股上周個別發展。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及國務委員兼外長王毅，將與美國國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文本周將於阿拉斯加安克雷奇舉行中美高層戰略對話。
港股ADR收報28784點，升45點或0.2%。個股ADR方面，匯豐 （0005） ADR折合46.17元，升0.9%；騰訊 （0700） ADR折合報640.95元，跌1.5%；建行（0939）報6.39元，跌0.09%。
焦點股份
中國飛機租賃（1848）、石藥集團（1093）、諾輝健康（6606）、世茂服務（0873）、藍光嘉寶服務（2606）今日公布業績。
外電消息指，騰訊（0700）或步螞蟻集團後塵，被要求成立金融控股公司。
英國《金融時報》取得阿里巴巴（9988）創辨人馬雲的私人噴射客機飛行紀錄，顯示馬雲仍經常往來北京，打破其「被軟禁」的謠言，並指其常飛北京，可直接與中共高層討論螞蟻未來。另外，螞蟻金服首席執行官胡曉明據報已辭去螞蟻金服首席執行官，未來將負責螞蟻生態社會公益相關項目。留意重磅科技股。
美法院頒令暫緩制裁，小米（1810）批其涉軍指控草率隨意。MSCI目前不會將小米從ACWI或MSCI中國全股票指數中剔除。
中國平安（2318）累計財產保險保費收入428億元人民幣。
雲頂（0678）發盈警，料去年全年虧損逾116億元。
希瑪眼科（3309）發盈警，預計去年全年收入按年增加20%以上，不過將由盈轉虧，淨虧損不超過900萬元。