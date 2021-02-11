計劃向政府提出四大訴求，包括訂立一個積極、清晰的太陽能發展目標：於2030年把太陽能發電比例提升至10%；釋出公共空間作安裝太陽能板；呼籲容許社區形式全民參與，讓市民決定自己社區的公共資源配置；以及促請政府積極訂明《香港氣候行動藍圖》，訂下大幅削減碳排放的具體目標、達標進程時間表、表現指標。

「日出社區」於3月份委託香港民意研究所，向超過5,000名受訪者進行電話訪問，調查顯示，多達77%受訪者支持政府於公園、高速公路、水塘等公共公間安裝太陽能發電設施，另有約45%受訪者有興趣參與投資太陽能發電設施，以獲取4%至5%回報，顯示開放公共空間以推動太陽能發電有一定民意支持。

「日出社區」認為，公民參與有助香港能源轉型，為增強公眾參與度，建議政府推出全民投資太陽能平台，甚至推出「太陽能債券」，降低參與投資太陽能的門檻。在釋出公共公間後，透過電力公司與私營機構或社企、非牟利機構合作，與市民分享太陽能發電帶來的實際價值，賺取綠色收益。讓全民齊齊參與減碳，攜手擁抱更具可持續發展的未來。