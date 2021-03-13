美國哥倫比亞特區聯邦法院法官Rudolph Contreras指，國防部舉動「武斷而且反覆無常」，對其中是否的確牽涉到重大國家安全利益表示懷疑。剝奪了小米的正當法律權利，隨著訴訟的展開，小米很可能會贏得完全撤銷該禁令，因此發出一項初步禁制令以防止該公司遭受「無法彌補的傷害」。

MSCI及後公布，不會將小米從MSCI全球指數（MSCI ACWI）或MSCI中國全股票指數中剔除，該行將繼續觀察相關進展。MSCI在3月10日（周三）公布，將與小米同批被列入名單，在A股上市的中微剔出MSCI中國全企業指數，已於11日生效。小米則留待昨日法院判決後再決定處理方法。

小米發表聲明，指小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易，其生產的電子產品都是面向普通消費者的。公司認為，將小米列入中國涉軍業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示了認同。公司會繼續請求法院最終判決該政令對小米無效。