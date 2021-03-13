債息上升繼續利好金融股表現，追蹤大型銀行股表現的KBW納斯達克指數上升1.74%，富國銀行（WFC）和花旗（C）上升逾2%，旅遊相關股份亦造好，波音（BA）升6.8%，遊輪股嘉年華（CCL）升3.6%，Booking Holdings（BKNG）升1.65%。科技股反彈兩日後走弱，Alphabet（GOOGL）跌2.41%，Tesla（TSLA）跌0.84%。

總結全周，納指連挫三周後在周中急彈，全周上升3.1%，道指受惠波音等疫後復甦股急升帶動，上升4.1%，標指上升2.6%。上周原材料股表現理想，標普500原材料行業指數全周上升6.65%，包括上周二急彈兩成的Tesla的可選消費品上升6.39%，不過科技股走勢偏弱，上只升1.68%。

美國銀行數據顯示，截至上周三（10日）的一周，投資者分別從黃金和債市撤出18億美元和154億美元，改而投入315億美元股市，其中流入價值型股票的規模為歷來第二大。市場擔憂通脹上升，國債收益率上周急升，隨著投資者將資金輪動至更便宜的價值型股，抛售去年急升的科技股。美銀指出，去年通脹和利率均觸及長期低位，今年以中小型股為主的羅素2000指數，將遠遠跑贏以科技股為主的納指。

恒指夜期收報28753點，上升0.15%，高水13點，ADR港股比例指數報28784點，上升0.16%。友邦（1299）港股下挫5%，ADR挫4.39%，折合報97.54元，較本港收市高1.6%。騰訊（0700）ADR折合報640.95元，較本港收市低1.47%。