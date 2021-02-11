美債息升穿1.6厘 納指回吐逾200點
文章日期：2021年3月12日 22:45
美國10年期國債孳息率升穿1.6厘，現報1.62厘，拖累美國科技股開市再報跌，納指跌逾200點，標普500指數約跌0.5%，道指則升120點。恒指夜期現低水114點，報28626點。
蘋果（AAPL）、Facebook（FB）跌逾2%，Tesla（TSLA）跌逾3%，再回落至700美元以下。正在港招股的百度（BIDU）跌4%，今日在港大跌的騰訊（0700），目前折合港元報644元，較港股收市再跌近1%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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