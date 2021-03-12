森松國際取消上市 因需回應監管查詢
文章日期：2021年3月12日 22:24
森松國際（2155）今夜公布，由於需要更多時間回應監管機構查詢，以取得監管機構批准關於最終發售價、國際配售踴躍程度以及香港公開發售的公告，公司決定全球發售現階段不予進行。公司今早則公布，上市時間表將會延期。
網上白表申請股款將於下周二（16日）之前退還，退款不計利息。
森松國際為日企森松工業子公司，主營壓力設備製造。公司本次招股價每股2.48元至3.92元，全球發行2.25億股，集資額介乎5.58億元至8.82億元。上市原訂引入4名基石投資者，共計投資2800萬美元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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