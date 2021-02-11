該集團亦指，綜合經營虧損亦高達6億美元，按年大增5.25倍。不過，該集團指，星夢郵輪旗下的「探索夢號」，已自去年7月26日起開辦「台灣郵輪跳島遊」航線。「世界夢號」更自去年11月起，開始在新加坡經營國內郵輪旅遊，對未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）有所貢獻。水晶郵輪旗下「水晶尚寧號」則會自今年七月開始，展開全新從拿騷及比米尼出發的世外桃源巴哈馬探索之旅航線。

在前述航線恢復下，集團旗下雲頂郵輪集團基於較低泊位總額計算，全部船隊中有41%正在營運中，屬全球所有郵輪旅遊公司比例最高。集團續表示，將繼續實施成本優化舉措及恢復郵輪旅遊的準備工作，同時繼續與其財務債權人緊密磋商，以達致重組建議，並就整體重組解決方案達成協議。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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