雲頂發盈警 料去年全年虧損逾116億
文章日期：2021年3月12日 22:13
經營郵輪業務的雲頂香港（0678）發出盈警，由於受到新冠肺炎疫情影響，致星夢郵輪、水晶郵輪及麗星郵輪業務持續暫停營運，加上德國MV船廠業務自去年3月至10月份暫停營運，需就廠房及設備等作減值虧損，因此預期截至2020年底止年度會錄得淨虧損15億美元（折約116.45億港元），按年大增8.43倍，亦較上半年增加8.13億美元。
該集團亦指，綜合經營虧損亦高達6億美元，按年大增5.25倍。不過，該集團指，星夢郵輪旗下的「探索夢號」，已自去年7月26日起開辦「台灣郵輪跳島遊」航線。「世界夢號」更自去年11月起，開始在新加坡經營國內郵輪旅遊，對未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）有所貢獻。水晶郵輪旗下「水晶尚寧號」則會自今年七月開始，展開全新從拿騷及比米尼出發的世外桃源巴哈馬探索之旅航線。
在前述航線恢復下，集團旗下雲頂郵輪集團基於較低泊位總額計算，全部船隊中有41%正在營運中，屬全球所有郵輪旅遊公司比例最高。集團續表示，將繼續實施成本優化舉措及恢復郵輪旅遊的準備工作，同時繼續與其財務債權人緊密磋商，以達致重組建議，並就整體重組解決方案達成協議。
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