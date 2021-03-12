匯賢產業信託去年可分派額跌57%
文章日期：2021年3月12日 21:53
匯賢產業信託（87001）公布2020年全年業績，受惠下半年內地疫情改善，全年度物業收入淨額為14.91億元（人民幣、下同），按年跌25.9%；可分派額5.77億元，按年跌56.7%。單是下半年可分派金額已達4.37億元，較上半年大增3倍。每單位末期分派為0.0654元，按年跌29.8%。
年內匯賢4間酒店年內轉盈為虧，總虧損達5100萬元。零售物業包括北京東方廣場東方新天地及重慶大都會東方廣場商場，平均佔用率分別為92.4%及81%，分別下跌6個及6.6個百分點，收入淨額為6.67億元，按年減少25.31%。
至於包括北京東方廣場東方經貿城及重慶大都會東方廣場商廈兩項寫字樓物業，佔用率只有85.2%及87.4%，按年跌5.3個及2.3個百分點，總收入淨額只有7.9億元，按年減少15.51%。北京及瀋陽的服務式公寓收入淨額按年跌10.53%至8500萬元。
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