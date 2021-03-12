年內匯賢4間酒店年內轉盈為虧，總虧損達5100萬元。零售物業包括北京東方廣場東方新天地及重慶大都會東方廣場商場，平均佔用率分別為92.4%及81%，分別下跌6個及6.6個百分點，收入淨額為6.67億元，按年減少25.31%。

至於包括北京東方廣場東方經貿城及重慶大都會東方廣場商廈兩項寫字樓物業，佔用率只有85.2%及87.4%，按年跌5.3個及2.3個百分點，總收入淨額只有7.9億元，按年減少15.51%。北京及瀋陽的服務式公寓收入淨額按年跌10.53%至8500萬元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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