希瑪盈警 料去年盈轉虧損不超過900萬元
文章日期：2021年3月12日 21:22
希瑪眼科（3309）發盈警，預計去年全年收入按年增加20%以上，不過將由盈轉虧，淨虧損不超過900萬元，2019年純利為約3910萬元。集團指出，主要受新冠肺炎影響，去年上半年在中港的業務普遍受影響，加上在中國的醫院首季曾關閉六周，以及上海、昆明的新眼科醫院2019年開始運營，尚在發展階段，去年錄得淨虧損。
集團又指，雖然中港受疫情影響，但業務恢復進展不錯，預計財務表現將逐步改善。集團今日收市報5.46元，跌2.15%。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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