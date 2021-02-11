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希瑪盈警 料去年盈轉虧損不超過900萬元

文章日期：2021年3月12日 21:22

希瑪眼科（3309）發盈警，預計去年全年收入按年增加20%以上，不過將由盈轉虧，淨虧損不超過900萬元，2019年純利為約3910萬元。集團指出，主要受新冠肺炎影響，去年上半年在中港的業務普遍受影響，加上在中國的醫院首季曾關閉六周，以及上海、昆明的新眼科醫院2019年開始運營，尚在發展階段，去年錄得淨虧損。

集團又指，雖然中港受疫情影響，但業務恢復進展不錯，預計財務表現將逐步改善。集團今日收市報5.46元，跌2.15%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經 

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