螞蟻集團證實首席執行官胡曉明辭職
文章日期：2021年3月12日 20:51
內地傳媒《36氪》晚上報道，螞蟻集團首席執行官胡曉明（小圖，外號：孫權）辭職，未來將負責螞蟻生態社會公益相關項目。而胡曉明離任後，螞蟻集團董事長井賢棟將兼任首席執行官。
螞蟻集團回覆本報，指情況屬實，並表示董事會基於個人意願同意這一請求，感謝胡曉明對公司的努力和付出。
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