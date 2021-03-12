螞蟻集團回覆本報，指情況屬實，並表示董事會基於個人意願同意這一請求，感謝胡曉明對公司的努力和付出。

其他報道

金融時報：馬雲無「被軟禁」常飛北京 直接與中共高層討論螞蟻未來

螞蟻公布「數字金融平台自律準則」加強保護消費者權益

傳騰訊步螞蟻集團後塵 被要求成立金融控股公司

市監總局行政處分騰訊、百度等12間企業 各罰50萬人幣

傳北京想阿里與馬雲撇清關係 破記錄罰款、改革也不希望打倒此巨頭

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經