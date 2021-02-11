根據招股資料申請稿，曠視擬發行2.53億股B類股，作為日後轉換CDR的基礎股票，1股股份將等於1股CDR。而董事會早前批准，全體股東持有的股份均將轉換為共計14.36億股CDR。上市完成後，公司CDR股數不超過16.89億股。

資料顯示，曠視擬採用同股不同權，三名創辦人印奇、唐文斌、楊沐均將持有A類股，每股10票。招股資料風險部分提到，公司於2019年被列入美國「實體清單」，現時進口美國商品、軟件、技術受到限制。但公司指，上述事項未有對公司業務產生重大不利影響。

一般而言，發行存托憑證，是海外上市企業將股份作第二上市的安排。現時暫未知曠視海外掛牌目的地，早前公司曾向港交所遞表，但去年已失效。曠視去年首9個月收入錄得7.16億元收入，期內股東應佔虧損錄得高達28.46億元。較2019年全年的66.4億元巨額虧損有所好轉。由2017年至今，公司暫未錄得盈利。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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