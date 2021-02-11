曠視申上海科創板CDR掛牌 擬集資60億人幣
文章日期：2021年3月12日 20:34
根據上交所科創板披露，曠視科技（Megvii ）今日向科創板遞表，擬發行中國存托憑證（CDR），集資規模60.18億元人民幣（下同），保薦人為中信證券。現時狀態為「已受理」，公司仍需經過問詢、上市委會議，註冊完成後，才能進行招股。
根據招股資料申請稿，曠視擬發行2.53億股B類股，作為日後轉換CDR的基礎股票，1股股份將等於1股CDR。而董事會早前批准，全體股東持有的股份均將轉換為共計14.36億股CDR。上市完成後，公司CDR股數不超過16.89億股。
資料顯示，曠視擬採用同股不同權，三名創辦人印奇、唐文斌、楊沐均將持有A類股，每股10票。招股資料風險部分提到，公司於2019年被列入美國「實體清單」，現時進口美國商品、軟件、技術受到限制。但公司指，上述事項未有對公司業務產生重大不利影響。
一般而言，發行存托憑證，是海外上市企業將股份作第二上市的安排。現時暫未知曠視海外掛牌目的地，早前公司曾向港交所遞表，但去年已失效。曠視去年首9個月收入錄得7.16億元收入，期內股東應佔虧損錄得高達28.46億元。較2019年全年的66.4億元巨額虧損有所好轉。由2017年至今，公司暫未錄得盈利。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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