「每天：最初的5000天」集合了Beeple自2007年5月1日至2021年1月7日，共5000日所創作的數碼藝術品。NonFungible.com指出，這是歷來身價最高的NFT。彭博社一度誤傳，勝出今次NFT拍賣者，是2019年贏得與「股神」巴菲特午餐拍賣的孫宇晨。區塊鏈平台波場（Tron）創辦人孫宇晨後來在社交媒體發帖闢謠，稱自己不是買家。他出價6000萬美元（加上手續費約6900 萬美元），但被另一買家的出價壓過。他說在拍賣截止前20秒，曾將競標價上調至7000萬美元，但拍賣系統未有接納。真正買家的身份未有公開。

就在去年10月前，Beeple的作品價格不超過100美元，凸顯NFT炒風熾熱。收藏家Pablo Rodriguez-Fraile去年10月以6.6666萬美元，購入Beeple的10秒影片作品。此NFT於今年2月底以660萬美元易手，數月內價值急升百倍。NFT是發行在區塊鏈的數碼資產，它可以是遊戲道具、數碼藝術品等，透過區塊鏈技術可認證物主的擁有權。

其他加密貨幣資產近期也水漲船高，比特幣價格今天曾重上5.8萬美元大關，目前在5.6萬美元以上徘徊。