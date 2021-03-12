拉斯維加斯金沙總裁兼首席營運官Patrick Dumont在摩通的論壇上表示，出售拉斯維加斯業務後，會在在新加坡濱海灣金沙加碼投資33億美元，興建第四座大樓、可容納1.5萬座位的劇場、擁有1000個房間的奢華套房天際酒店。

該集團主席Robert Goldstein在同一場合上稱，即使他們未有再參與部署進軍日本市場，他們仍然熱衷於再投資澳門及新加坡的項目，並認為亞洲市場仍然有機會，原因是當地的投資回報高過在拉斯維加斯的項目，並且相信澳門政府在續牌過程中，會前來和授權，或要求他們投資更多，甚至巨額資本，令生意增長。

他們願意隨澳門政府所想去投資更多，不太擔心澳門的賭牌相關事情，並對維持現有澳門賭牌保持充分信心，有望在澳門經營很多個十年。他認為，澳門市場對金沙是很大的增長市場，集團願意在現有土地或政府新批出的土地，斥資去翻新部份現有在澳門的項目，或發展一項新的物業，最終取決於澳門政府的看法。他現時不知道澳門會否容許更多賭場，但是料會引入更多非博彩項目。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

金融時報：馬雲無「被軟禁」常飛北京 直接與中共高層討論螞蟻未來

3香港推252元車路士球迷5G SIM月費計劃

陳茂波重申香港核心競爭力不變

富邦金控連續兩日減持康健0.86%股權 套現2233萬元

康師傅終止美國預託證券計劃

機場2月客運量大跌98% 貨運量升23%

內媒：曹光彪在港逝世 永新：暫無回應

汽車之家暗盤開升近7% 每手帳賺1180元 大戶帳賺百萬

美債息重上1.61厘 恒指跌645點 出現「死亡交叉」 一周跌358點

美擬收緊供應商向華為供貨限制 趙立堅：事實證明美國不可靠

彭博：樂天向日本郵政、騰訊及沃爾瑪售股籌172億

螞蟻公布「數字金融平台自律準則」加強保護消費者權益

去年內地訪客新造保單保費急挫逾8成

內地首兩月吸收外資按年升31%

傳騰訊步螞蟻集團後塵 被要求成立金融控股公司

市監總局行政處分騰訊、百度等12間企業 各罰50萬人幣