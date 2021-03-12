金沙：現階段加碼投資新加坡 擬在澳門搞新項目
文章日期：2021年3月12日 18:34
拉斯維加斯金沙早前宣布以逾480億元出售位於拉斯維加斯的賭場及綜合渡假村物業，該集團管理層昨日出席摩根大通一個論壇時表示，現階段會在新加坡投資多些，並願意出資在澳門及新加坡再投資，甚至在澳門加建一項新物業，認為在亞洲投資取得的回報高過拉斯維加斯。
拉斯維加斯金沙總裁兼首席營運官Patrick Dumont在摩通的論壇上表示，出售拉斯維加斯業務後，會在在新加坡濱海灣金沙加碼投資33億美元，興建第四座大樓、可容納1.5萬座位的劇場、擁有1000個房間的奢華套房天際酒店。
該集團主席Robert Goldstein在同一場合上稱，即使他們未有再參與部署進軍日本市場，他們仍然熱衷於再投資澳門及新加坡的項目，並認為亞洲市場仍然有機會，原因是當地的投資回報高過在拉斯維加斯的項目，並且相信澳門政府在續牌過程中，會前來和授權，或要求他們投資更多，甚至巨額資本，令生意增長。
他們願意隨澳門政府所想去投資更多，不太擔心澳門的賭牌相關事情，並對維持現有澳門賭牌保持充分信心，有望在澳門經營很多個十年。他認為，澳門市場對金沙是很大的增長市場，集團願意在現有土地或政府新批出的土地，斥資去翻新部份現有在澳門的項目，或發展一項新的物業，最終取決於澳門政府的看法。他現時不知道澳門會否容許更多賭場，但是料會引入更多非博彩項目。
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