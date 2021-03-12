上交所調整港股通名單 下個交易日生效
文章日期：2021年3月12日 18:52
上海證券交易所公布，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》規定，調整港股通名單，將於下個交易日生效，包括調入20隻股份及調出15隻股份，下次調整為4月19日。
調入股份包括泡泡瑪特（9992）、九毛九（9922）、恒大物業（6666）、海吉亞醫療（6078）、信義能源（3868）、雅生活服務（3319）、先聲藥業（2096）、微盟集團（2013）、永升生活服務（1995）、雲頂新耀（1952）、ESR（1821）、愛康醫療（1789）、雅迪控股（1585）、融創服務（1516）、美東汽車（1268）、華潤萬象生活（1209）、上海實業環境（0807）、遠大醫藥（0512）及華寶國際（0336）。
鷹君（0041）、保利置業（0119）、第一太平（0142）、瑞安房地產（0272）大家樂（0341）、四環醫藥（0460）、聯合能源（0467）、中國東方集團（0581）、六福集團（0590）、北京首都機場（0694）、利福國際（1212）、中國忠旺（1333）、國泰君安（1788）、北京汽車（1958）及渤海銀行（9668）。
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第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
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單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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