各券商中，富途借出108.12億元，全行最多。耀才借出50億元，輝立借出40億元，華泰借出26億元，英皇借出15億元，大華繼顯借出14.3億元，凱基借出10億元，時富借出5億元。

此外，本次兩家大型銀行亦有提供特平孖展息率吸客。匯豐為300萬元以下認購額提供1厘息，300萬元以上提供0.8厘息。中銀則提供最低0.68厘息。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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