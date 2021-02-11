百度首日孖展借出268億 超購18倍 富途散戶熱捧
文章日期：2021年3月12日 18:43
中概股百度（9888）今日首日招股，截至今日下午6時半，統計8家券商及綜合市場數據，共計借出268.42億元孖展。該股公開發售集資額14.01億元，僅計券商孖展，超購18倍。招股期截至下周三（17日）中午12時，擬3月23日掛牌。
各券商中，富途借出108.12億元，全行最多。耀才借出50億元，輝立借出40億元，華泰借出26億元，英皇借出15億元，大華繼顯借出14.3億元，凱基借出10億元，時富借出5億元。
此外，本次兩家大型銀行亦有提供特平孖展息率吸客。匯豐為300萬元以下認購額提供1厘息，300萬元以上提供0.8厘息。中銀則提供最低0.68厘息。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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