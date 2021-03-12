報道引述飛行追蹤公司Radarbox數據編輯而成的飛行日誌顯示，馬雲的私人飛機「灣流噴射機」在中央開始打壓阿里巴巴後，其飛行紀錄大幅減少。去年10月前，馬雲平均每3天出行一次，惟今年1至2月，他約每周出行一次，主要是前往北京及海南島渡假中心。

報道指出，中國監管機構想討論螞蟻集團的事情時，飛往北京參加談話的仍是馬雲。報道又引述消息人士指，馬雲直接參與了有關螞蟻集團未來命運的討論，並可越過監管機構，直接與中共高層領導人磋商，顯示他仍有與中共高層接觸的能力。

根據其飛行紀錄顯示，去年10月，馬雲於上海發表爭議演說後翌日，他飛往北京並停留4天。11月1日晚上，他再度從杭州飛往北京，不久後內地監管機構即宣布已約談馬雲，並指螞蟻將面臨新的監管法規，馬雲的飛機停留在北京長達2周。

馬雲下一次飛往北京是在聖誕節，即金融監管單位公開約談螞蟻集團，針對金融監管、公平競爭與消費者保護進行第二次討論。今年1月底，馬雲的噴射機再度回到北京，當時螞蟻與監管機關敲定了一項重組計劃，該計劃已得到各方同意，但尚未公開宣布。

阿里巴巴將《金融時報》詢問的問題轉交了馬雲的慈善基金會，該基金會沒有回應置評請求。螞蟻集團沒有就該報報道作出回應。

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