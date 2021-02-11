3香港為該球迷會會員推出兩款5G SIM月費計劃，當中「5G 車路士球迷計劃」提供每月50GB本地5G數據及無限分鐘本地通話時間；經扣除指定SIM回贈每月76元，有關計劃月費252元，合約期24個月。客戶也可以加購無限Zoom數據，收費每月9元。

第二個計劃為「5G 車路士球迷現金券計劃」，月費經回贈後同樣252元，提供每月50GB本地5G數據、免費4.5G任用數據和無限Zoom數據及無限分鐘本地通話時間；客戶也可以得到2000元手機現金券。計劃合約期36個月。

3香港同時獲香港車路士官方球迷會借出多件球迷珍藏，即日起至6月底期間於銅鑼灣3Supreme旗艦店展出，展品包括場刊、簽名球衣及隊旗。

和記電訊收跌2%，報1.5元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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