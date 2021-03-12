陳茂波重申香港核心競爭力不變
文章日期：2021年3月12日 17:38
日前才被《華爾街日報》勸喻不要再嘗試游說國際「香港沒有改變」的財政司司長陳茂波，昨日出席香港總商會舉行的財政預算案網上研討會時仍然「堅持己見」，繼續覺得需要讓海外知道香港的一國兩制及高度自治不變。
被《華爾街日報》戲稱為「香港幻術師」的陳茂波表示，過去發生的一些事情令香港在海外的形象受損，需要讓海外了解香港發生了甚麼。他又說，香港擁有資金自由流動、聯繫匯率、法律的優勢，還有「港區國安法令社會穩定」，所以香港「核心競爭力不變」。
陳茂波又再次以2018年修改上市規則為例，說修例後香港股市交易量及IPO規模大增，因此除了要國際宣傳，港府亦會致力從自身做起，去加強香港競爭力，強化獨一無二、連接內地與國際的中間人角色。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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