富邦金控連續兩日減持康健0.86%股權 套現2233萬元
文章日期：2021年3月12日 17:34
台灣富邦金控及旗下富邦人壽申報，該集團在3月10日及11日連續兩個交易日，減持共6420萬股康健國際（3886）股份，套現2233.03萬元，減持比例0.86%。完成減持後，富邦金控在康健國際的持股，由原先的8.59%降至只餘7.73%。
根據披露，富邦金控及富邦人壽在3月10日，是以每股0.2901元平均價，減持3120萬股康健國際，套現905.11萬元。另富邦金控則在3月11日獨自申報，以每股平均0.4024元，減持康健國際3300萬股，套現1327.92萬元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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