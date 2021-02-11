根據披露，富邦金控及富邦人壽在3月10日，是以每股0.2901元平均價，減持3120萬股康健國際，套現905.11萬元。另富邦金控則在3月11日獨自申報，以每股平均0.4024元，減持康健國際3300萬股，套現1327.92萬元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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