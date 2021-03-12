康師傅終止美國預託證券計劃
文章日期：2021年3月12日 17:26
康師傅（0322）公布，董事會已決議終止美國預託證券計劃，並已向作為存託銀行的紐約梅隆銀行發出終止該計劃的通知。
集團的美國預託證券計劃將於美國東部時間5月10日下午5時終止。計劃終止後，美國預託證券將不再可轉讓。
集團解釋，鑑於近年來美國預託證券計劃的參與率較低，以及維持該計劃的成本及開支，該公司認為終止該計劃符合該公司及股東的整體最佳利益。公司相信，普通股在聯交所繼續上市將為股東提供足夠的持續流動性。終止美國預託證券計劃將不會對公司普通股在聯交所繼續上市造成任何影響。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
美債息重上1.61厘 恒指跌645點 出現「死亡交叉」 一周跌358點