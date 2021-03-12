機場2月客運量大跌98% 貨運量升23%
文章日期：2021年3月12日 17:05
機管局公布，香港國際機場2月旅客人數錄4.7萬人次，按年跌97.5%；飛機起降量合共8475架次，按年跌53%；貨運輸送量31萬公噸，按年升23.3%。
今年首兩個月，客運量及飛機起降量為11.8萬人次及1.984萬架次，分別按年減少98.4%及61.3%；貨運量則上升17.9%至71.9萬公噸。
機管局指，1月份及2月份貨運量合併數字上升，主要是受出口貨運量急升帶動所致。轉口貨運量因客機起降量銳減，使可用機腹載貨空間不足而錄得雙位數字跌幅。整體而言，期內往來北美洲、中東及歐洲的貨運量升幅最為明顯。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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