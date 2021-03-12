今年首兩個月，客運量及飛機起降量為11.8萬人次及1.984萬架次，分別按年減少98.4%及61.3%；貨運量則上升17.9%至71.9萬公噸。

機管局指，1月份及2月份貨運量合併數字上升，主要是受出口貨運量急升帶動所致。轉口貨運量因客機起降量銳減，使可用機腹載貨空間不足而錄得雙位數字跌幅。整體而言，期內往來北美洲、中東及歐洲的貨運量升幅最為明顯。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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