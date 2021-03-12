據寧波大學提供簡歷顯示，曹光彪祖籍寧波市鄞州區下應鎮曹隘村，1920年出生於上海。他曾任國務院港事顧問、香港特區首屆政府推選委員會委員。曹光彪生前任永新企業董事長、港龍航空創辦人兼董事會名譽主席、毛里求斯駐香港榮譽總領事等職。

報道指，他曾為抗美援朝之醫療供應作出貢獻；又響應國家改革之偉略率先投資內地，開創「補償貿易」之先河；還創建港龍航空，結束香港航空事業被外國人壟斷的歷史；其在內地創辦毛紡、彩色顯像管、房地產等大型項目，在內地投資達二十多億元人民幣。

根據寧波大學方面的介紹，曹氏家族素有捐資助學的優秀傳統。早在二十世紀上半葉，曹光彪的父親曹厚敦曾捐資為家鄉建立寬仁學校，後來由曹光彪續資改建為寬生學校。改革開放以來，曹光彪更多次捐資，在故鄉寧波建立了宗華系列學校。曹光彪亦熱心公益，多年來為內地的教育、科技事業捐款近兩億元。經國際小行星命名委員會審議通過，中國科學院南京紫金山天文臺將該臺發現的4566號小行星命名為「曹光彪星」。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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