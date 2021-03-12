內媒：港龍創辦人曹光彪逝世 永新：暫無回應
文章日期：2021年3月12日 17:00
內地《澎湃新聞》報道指，其記者從曹光彪親友處獲悉，知名愛國港商、香港永新企業創辦人曹光彪於3月12日凌晨在香港逝世，享年101歲。本報記者曾經致電曹光彪創辦的永新企業作進一步查詢，該公司職員指，暫時未有回應。
據寧波大學提供簡歷顯示，曹光彪祖籍寧波市鄞州區下應鎮曹隘村，1920年出生於上海。他曾任國務院港事顧問、香港特區首屆政府推選委員會委員。曹光彪生前任永新企業董事長、港龍航空創辦人兼董事會名譽主席、毛里求斯駐香港榮譽總領事等職。
報道指，他曾為抗美援朝之醫療供應作出貢獻；又響應國家改革之偉略率先投資內地，開創「補償貿易」之先河；還創建港龍航空，結束香港航空事業被外國人壟斷的歷史；其在內地創辦毛紡、彩色顯像管、房地產等大型項目，在內地投資達二十多億元人民幣。
根據寧波大學方面的介紹，曹氏家族素有捐資助學的優秀傳統。早在二十世紀上半葉，曹光彪的父親曹厚敦曾捐資為家鄉建立寬仁學校，後來由曹光彪續資改建為寬生學校。改革開放以來，曹光彪更多次捐資，在故鄉寧波建立了宗華系列學校。曹光彪亦熱心公益，多年來為內地的教育、科技事業捐款近兩億元。經國際小行星命名委員會審議通過，中國科學院南京紫金山天文臺將該臺發現的4566號小行星命名為「曹光彪星」。
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