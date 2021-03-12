汽車之家暗盤開升近7% 每手帳賺1180元 大戶帳賺百萬
文章日期：2021年3月12日 16:47
中概股汽車之家（2518）明日將掛牌，今日暗盤錄得升幅。於輝立暗盤，汽車之家升6.7%，報188.1元。每手100股，每手帳面賺1180元。同一時間，於耀才暗盤，汽車之家暫報186.8元，升6%。每手賺1050元。於富途暗盤，反應較平淡，僅升4.6%。報184.4元。
公司早前公布，定價每股176.3元，今早公布配售結果，共獲約3.8萬人認購，公開發售超購9.7倍，國際配售超購3倍。一手中籤率35%，認購100手才穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計260名，有3人認購「頂頭槌飛」，抽151.46萬股，每人獲分配1554手。按輝立暗盤價計，每人帳賺約183萬元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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