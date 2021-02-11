恒指收市跌645點或2.2%，報28739點，再度失守10天線(29111.08點)及50天線(29128.07點)，並出現10天線跌穿50天線的「死亡交叉」。恒指今早高開164點即見頂，低位跌678點，高低波幅擴大至843點。

成交方面，三大指數換馬，全日成交金額2254億元，較上日增加4.74%，是3月9日2759.59億元成交後最多；國指跌167點或1.48%，報11172點。恒生科技指數收報8456點，跌2.13%。

藍籌8隻升，41隻下跌，3隻無升跌。宣布百億回購的小米（1810）升4.12%，收報22.75元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點。

友邦（1299）績後跌5.33%，收報96元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低157點。

緊隨友邦拖累大市的是騰訊，拖低大市131點，其他科技股如美團（3690）、阿里巴巴（9988）亦分別拖54點及8點。

恒生科技指數成份股5隻升，27隻下跌。升幅最大的是小米升4.12%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.5元，跌6.45%。

北水南下合計淨流入32.05億元，較上日減少29.17%，連續第2日流入，累計流入77.3億元。南水北上合計淨流入8.27億元人民幣，較上日減少87.69%，連續第4日流入，累計流入152.03億元。

三大指數換馬股表現

科指新貴，海爾智家（6690）收報32.3元，升2.22%；萬國數據（9698）收報88.45元，跌1.17%。剔出科指的丘鈦科技（1478）收報14.24元，升0.14%；貓眼娛樂（1896）收報13.8元，跌2.95%；心動（2400）收報55.1元，跌6.45%；易鑫（2858）收報2.61元，跌4.4%。

染藍三寶向下，阿里健康（0241）收報23.9元，跌1.85%；龍湖（0960）收報49.15元，跌0.41%；海底撈（6862）收報57.55元，跌4.88%。

國指新貴，碧桂園服務（6098）收報61.05元，升1.08%；農夫山泉（9633）收報43.3元，跌1.59%。剔出國指的海螺創業（0586）收報35.75元，升2.29%；中石油（0857）收報3.04元，無升跌；恒安（1044）收報55.6元，升1.37%；華潤燃氣（1193）收報41.5元，升3.49%。

一周表現

恒指本周累跌1.23%或358點，跌幅是2021年2月26日後最大，當時收市跌幅為5.43%；本周表現最佳的是石藥（1093），累升14.85%，其次為創科實業（0669）及中銀香港（2388），分別升8.58%及5.2%。而表現最差的是聯通（0762），累跌9.39%，其次為中移動（0941）及小米（1810），分別跌8.53%及6.95%。

國指本周累跌1.06%或119點，跌幅是2021年2月26日後最大，當時收市跌幅為7.1%；本周表現最佳的是石藥（1093），累升14.85%，其次為華潤燃氣（1193）及快手（1024），分別升7.37%及6.66%。而表現最差的是中國聯通（0762），累跌9.39%，其次為中國移動（0941）及京東健康（6618），分別跌8.53%及8.48%。

科指本周累跌2.06%或177點，跌幅是2021年3月5日後最大，當時收市跌幅為3.58%；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升6.75%，其次為快手（1024）及眾安在綫（6060），分別升6.67%及3.55%。而表現最差的是心動公司（2400），累跌8.93%，其次為京東健康（6618）及易鑫（2858），分別跌8.48%及7.12%。

今日個股表現

融創（1918）全年多賺36.9%，股價曾升11%，收報32.4元，升7.11%。

多間公司公布業績，包括華潤水泥控股（1313）收報9.16元，跌0.86%；天虹紡織（2678）收報11.2元，升2.7%。

新城悅（1755）去年多賺60% 末期息0.275元，收報22.9元，升11.71%。

華夏文化（1566）與卜蜂集團（0043）合作建室內主題樂園。華夏文化收報2.99元，升4.18%；卜蜂集團（0043）收報0.94元，升3.29%。

中電（0002）澳洲燃氣廠訴訟達成和解。收報73.65元，升0.27%。

國泰（0293）2月載客量跌98% 料3月日均乘客數目為600名以下。收報7.36元，跌0.41%。

融創（1918）全年多賺36.9%，股價曾升11%，收報32.4元，升7.11%。

傳北京想阿里（9988）與馬雲撇清關係，破記錄罰款、改革也不希望打倒此巨頭。收報226元，跌0.7%。

百度第二上市定價上限295元 入場費1.5萬。港交所（0388）收報453.6元，跌1.65%。

中聯通（0762）去年多賺10.3% 派末期息0.164元。收報4.63元，跌4.34%。

港鐵（0066）去年盈轉虧蝕48億 末期息0.98元。收報46.65元，跌4.31%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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