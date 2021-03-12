中國外交部發言人趙立堅表示，中方已就此多次表明嚴正立場。美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。

趙立堅指，事實一再表明，美國是一個不可靠、沒有可信度的國家，這種做法不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國和其他國家的企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。

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趙立堅促請美方立即停止對中國企業的無理打壓，公平公正、非歧視地對待中國企業，多做有利於中美科技交流和經貿合作的事。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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