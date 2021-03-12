美擬收緊供應商向華為供貨限制 趙立堅：事實證明美國不可靠
文章日期：2021年3月12日 16:24
外電引述消息人士報道，美國總統拜登政府已通知一些華為供應商，收緊以前批准的出口許可證條件，進一步限制了相關企業向華為供應可用於5G設備的產品。
中國外交部發言人趙立堅表示，中方已就此多次表明嚴正立場。美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。
趙立堅指，事實一再表明，美國是一個不可靠、沒有可信度的國家，這種做法不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國和其他國家的企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。
趙立堅促請美方立即停止對中國企業的無理打壓，公平公正、非歧視地對待中國企業，多做有利於中美科技交流和經貿合作的事。
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