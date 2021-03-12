螞蟻公布「數字金融平台自律準則」加強保護消費者權益
文章日期：2021年3月12日 16:02
阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團公布「數字金融平台自律準則」，涉及理財平台、保險平台、消費信貸平台、小微經營者貸款平台和芝麻信用5大方面，期望平台可建立專業和嚴格機構進出機制，進一步加強金融消費者權益保護。
有關準則提出多項措施，包括要求螞蟻理財平台打擊誘導性營銷，加強風險提示和投資者適當性管理；小微商家貸款平台應當積極引導用戶合理使用資金，防止小微信貸資金流入股市、樓市等；消費信貸平台應遵循「適當性原則」進行額度授信，不對未成年人放貸，不對償還能力低或年輕群體發放超出基本生活所需的額度等。
螞蟻集團首席法務官周志峰表示，集團非常認同浙江金融科技倫理委員會提出的七項倡議，會在法律合規、防範風險，也會確保倫理責任和社會責任，推動金融科技朝着更健康、更包容、更以人為本的方向發展。
螞蟻表示，現時有100家內地銀行、90家保險機構、170家資管機構入駐螞蟻平台，累計有逾5億用戶、逾3000萬小微經營者使用數字金融服務。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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