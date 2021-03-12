去年內地訪客新造保單保費急挫逾8成
文章日期：2021年3月12日 15:55
受疫情影響，政府限制跨境人流，內地客大減，保險業大受打擊，據保監局最新統計數字，內地訪客的新造保單保費從2019年的434億元收縮至去年的68億元，跌幅達84.3%，佔個人業務總額降至5.1%。
保監局指，內地訪客中有98%是以非一筆過方式支付，而危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為48%、36%及8%。
整體而言，去年有效長期業務的保費收入總額為5481億元，按年升4.5%；長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為1334億元，按年跌22.8%。一般業務方面，去年毛保費為603億元，按年升8.3%，淨保費升8.7%至409億元，整體承保利潤由11億元進一步改善至22億元。
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