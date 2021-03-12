保監局指，內地訪客中有98%是以非一筆過方式支付，而危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為48%、36%及8%。

整體而言，去年有效長期業務的保費收入總額為5481億元，按年升4.5%；長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為1334億元，按年跌22.8%。一般業務方面，去年毛保費為603億元，按年升8.3%，淨保費升8.7%至409億元，整體承保利潤由11億元進一步改善至22億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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