內地首兩月吸收外資按年升31%
文章日期：2021年3月12日 15:41
內地商務部公佈，1至2月全國吸收外資1767.6億元人民幣(下同)，按年增31.5%。
從行業看，服務業實際使用外資1417.4億元，按年增長48.7%，佔全國實際使用外資的80.2%。其中，批發和零售業、住宿和餐飲業、租賃和商務服務業分別增長54.1%、45.6%、70.3%。
從來源地看，「一帶一路」沿線國家、東盟、歐盟實際投資按年分別增長26.2%、28.1%、31.5%（含通過自由港投資數據）。
從區域分佈看，東部、中部、西部地區吸收外資分別增長32.3%、11.1%、50.9%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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