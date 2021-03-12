傳騰訊步螞蟻集團後塵 被要求成立金融控股公司
文章日期：2021年3月12日 15:32
【15:53更新】彭博社引述消息指，內地監管機構目光由阿里巴巴（9988）轉移至騰訊（0700），騰訊將步螞蟻集團後塵，被要求成立金融控股公司，將旗下銀行、保險、支付服務收於其下。而兩大金融科企將成為其他金融科技公司滿足更嚴格監管條例的先例。
騰訊的金融科技收入於2019年度達840億元人民幣，相當於收入的22%，亦是排遊戲收入業務後的最大盈利推動業務。
【15:32原文】傳騰訊面臨中國監管機構在金融科技、交易方面的廣泛整頓
彭博社報道，騰訊（0700）據悉面臨中國監管機構在金融科技、交易方面的廣泛整頓，其金融科技業務據悉在中國面臨更嚴密的審查，可能被要求建立金融控股公司。
消息傳出後，騰訊跌幅擴大，最多暫跌2.7%，低見661.5元，拖低大市近65點。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道