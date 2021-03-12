市監總局行政處分騰訊、百度等12間企業 各罰50萬人幣
文章日期：2021年3月12日 15:24
中國市場監管總局公告，對互聯網領域10宗違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，包括騰訊（0700）收購猿輔導股權案、百度收購小魚集團股權案、滴滴移動與軟銀股份設立合營企業案等，並對涉案的12間企業分別處以50萬元人民幣（下同）罰款。
騰訊回應稱，已經收到通知並高度重視，將積極對未及時申報等事項進行整改，嚴格根據監管部門的要求，全面做好相關的合規申報工作。
市監總局指出，經查，該10宗案件均違反了中國反壟斷法第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。
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