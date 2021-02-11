中銀香港：百度IPO免手續費 孖展息低至0.68%
文章日期：2021年3月12日 15:10
中銀香港公布，為百度（9988）IPO提供新股融資認購及認購手續費豁免優惠，孖展息年利率低至0.68%，融資成數高達九成，經電子渠道申請，認購金額最高5500萬元。融資申請將於3月16日截止。
此外，由即日起至3月17日，可豁免新股認購手續費100元優惠。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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