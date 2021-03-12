中國股票基金已連續流入9個星期，本周淨買入65億美元（約504億港元），是2015年7月中國股市大跌以來最多；美國股票基金本周淨買入157億美元；德國淨買入8.88億美元，是近8周以來最多；日本淨買入110億美元，扭轉前一周的淨流出；英國淨買入5.99億美元；香港股票基金本周淨流入5.85億美元，連續淨流入達28周。

債息漲，環球債券基金本周淨流出153.52億美元，扭轉此前連續17周淨流入的趨勢。當日主要來自企業債及已發展歐洲的主權債，美國債券基金仍然淨流入3.83億美元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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