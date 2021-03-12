環球股票基金連續11周淨買入
文章日期：2021年3月12日 14:54
雖然近期環球股市波動，科技股一度重挫，但數據顯示，基金投資者仍在堅定地買入股市。據Jefferies引述EPFR數據顯示，截至本周三的一周，環球股票基金錄得310億美元淨買入，連續11周的趨勢是2017年第四季以來最長。這11周以來，共計流入2854.63億美元。
中國股票基金已連續流入9個星期，本周淨買入65億美元（約504億港元），是2015年7月中國股市大跌以來最多；美國股票基金本周淨買入157億美元；德國淨買入8.88億美元，是近8周以來最多；日本淨買入110億美元，扭轉前一周的淨流出；英國淨買入5.99億美元；香港股票基金本周淨流入5.85億美元，連續淨流入達28周。
債息漲，環球債券基金本周淨流出153.52億美元，扭轉此前連續17周淨流入的趨勢。當日主要來自企業債及已發展歐洲的主權債，美國債券基金仍然淨流入3.83億美元。
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