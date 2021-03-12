今日下午，路透社引述3名消息人士表示，京東正洽談從國金證券最大股東買進其部分或所有持股，價值至少15億美元，目標是為了強化金融服務事業。

目前涌金集團持有國金證券27%股權，根據路透計算，以國金證券周三市值390億元人民幣計算，27%股權約值105億元人民幣。消息人士指出，京東與涌金集團的協商還在初步階段，事況還有可能改變

報道指，從國金證券最大股東涌金集團買進股權的交易，將會是京東有史以來在中國金融市場中進行的最高金額的收購。一名消息人士表示，寶貴的證券執照是科技巨頭將龐大線上流量轉化為資金流和發展壯大的關鍵，否則他們得將這些流量引導至其他金融機構。

消息人士稱，儘管監管機構近期對金融業部分領域進行嚴查，但中國大型科技業仍亟欲進入利潤豐厚的金融服務業。

京東大部分營收來自核心電子商務事業，僅擁有一些次要的金融執照，主要提供線上金融服務，包括消費者信貸及財富管理產品。上述兩名消息人士稱，京東一直考慮進入中國快速成長的證券行業。