全年計算，中國內地市場首度成為該行新業務價值貢獻最多的市場，不過下半年新業務價值仍跌約兩成，李源祥解釋，每個市場有不同季節性，內地市場一般年初業務佔比會較重。隨着今年漸漸解除防疫限制，內地市場今年首兩個月有強勁表現，已經回復正常。

去年11月友邦獲得批准籌備四川分公司，李源祥表示現已接近完成階段，期望很快會取得開業許可，計劃未來數年再向10至11個省份和城市申請牌照開業，至2030年相關市場的中產人口數目，是現有經營省份的四倍，而現有市場的保險滲透率仍然不高，將有助該行的增長。

去年受中港通關限制影響，友邦指自去年2月起，內地訪客業務基本上已經停止，不過澳門在10月開始恢復內地訪客個人遊，有助當地內地訪客業務回升，第四季佔澳門年化新保費超過三分之一。

友邦區域首席執行官陳榮聲表示，內地訪客佔澳門業務回到與疫前相似的水平，惟澳門業務相對細小，不能彌補香港內地訪客業務的減少，不過澳門的例子證明當中港恢復正常通關，內地訪客的業務將會回歸。該行已經為原來專注於內地訪客業務的代理，提供培訓發展本地市場，去年下半年香港本地業務有雙位數增長，該行去年代理人數亦增加22%，有助在本地市場長期增長。

記者 歐陽偉昉