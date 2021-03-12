華夏文化與卜蜂集團合作建室內主題樂園
文章日期：2021年3月12日 12:45
華夏文化（1566）宣布，與卜蜂國際（0043）母公司、泰國商業集團卜蜂集團訂立諒解備忘錄，將華夏文化持有的CA SEGA JOYPOLIS室內樂園品牌及動漫IP潮玩業務，引進由卜蜂集團或其業務夥伴的購物廣場。
華夏文化半日報2.99元，升4.18%。華夏文化認為，合作能為廣場提升客流量及擴大客戶群，同時為公司提供推廣及營銷業務的新渠道。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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