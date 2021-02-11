新城悅去年多賺60% 末期息0.275元
文章日期：2021年3月12日 12:42
新城悅服務（1755）公布，去年純利升60.4%，至4.52億元人民幣(下同)，淨利潤率為約17.1%，上升2.2個百分點。派末期息0.275元。
期內，收入升41.6%至28.66億元，當中，物業管理服務的收入為約12.55億元，按年升47.8%；社區增值服務的收入為約4.97億元，按年升118.6%；智慧園區服務的收入為3.88億元，按年增長約29.8%；開發商增值服務的收入為7.24億元，按年增長約11.9%。
集團在管面積為約101.4百萬平方米，淨增加約41.2百萬平方米或約68.6%，在管面積中來自第三方的面積佔比為約40.7%；集團的合約面積為約203.1百萬平方米，淨增加約50.3百萬平方米或約33.0%，合約面積中來自第三方的面積佔比為約32.0%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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